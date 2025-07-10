Суд в Петербурге прекратил административное дело о «пропаганде ЛГБТ» против магазина «Подписные издания»

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил производство по административному делу о «пропаганде ЛГБТ» (статья 6.21 КоАП) против книжного магазина «Подписные издания».

Такое решение вынесено в связи с истечением сроков давности, сообщили в пресс-службе городских судов.

В протоколе говорилось, что 10 апреля в магазине изъяли 43 книги, и затем в 37 из них прокуратура усмотрела «психологические и лингвистические признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, либо отказа от деторождения».

На «Подписные издания» уже составляли протокол о «пропаганде ЛГБТ». Поводом для этого стала продажа трех книг издательства Ad Marginem — «Тело каждого» Оливии Лэнг и «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг. В текстах обнаружили «признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, идей запрещенного судом движения „ЛГБТ“». Книжный магазин оштрафовали на 800 тысяч рублей.

В апреле силовики пришли с проверкой в «Подписные издания». По словам сотрудников магазина, им дали список из 48 книг, которые необходимо убрать с полок. На директора магазина Елену Орлову составили протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Читайте также

Силовики обвинили российских издателей в экстремизме — из-за книг про ЛГБТК-людей Получается, теперь читать и хранить дома «Лето в пионерском галстуке» и «Назови меня своим именем» опасно? 6 карточек