Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал директора петербургского независимого книжного магазина «Подписные издания» Елену Орлову, сообщила глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Орлову признали виновной по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП).

Поводом для составления протокола на директора «Подписных изданий» стала продажа книги «Еду в Магадан» Игоря Олиневича. Она была издана при поддержке белорусского Анархического черного креста, помогающего политзаключенным, отмечает «Медиазона». В Центре «Э» сочли, что издать книгу помогла также Федерация анархического черного креста (ABCF), которая в России признана «нежелательной».

В апреле силовики пришли с проверкой в книжный магазин «Подписные издания». По словам сотрудников магазина им дали список из 48 книг, которые необходимо убрать с полок. Позже на «Подписные издания» составили административный протокол по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и ». Поводом для этого стала продажа книг «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг. В мае магазин оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Как «Подписные издания» выживают в условиях войны и цензуры

«Пока нас корешками вперед не будут выносить, мы ничего убирать не собираемся» Книжный рынок России в жесточайшем кризисе из-за войны и цензуры. «Бумага» узнала, что будут делать «Подписные издания» — один из лучших книжных магазинов страны

Как «Подписные издания» выживают в условиях войны и цензуры

«Пока нас корешками вперед не будут выносить, мы ничего убирать не собираемся» Книжный рынок России в жесточайшем кризисе из-за войны и цензуры. «Бумага» узнала, что будут делать «Подписные издания» — один из лучших книжных магазинов страны