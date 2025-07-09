Вологодский суд признал незаконным контракт на установку памятника Сталину
Арбитражный суд Вологодской области полностью удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей признать недействительным контракт на установку памятника Иосифу Сталину возле музея «Вологодская ссылка».
Памятник поставили в декабре 2024 года. Статуя Иосифа Сталина в шинели, пишет РБК, была создана скульптором Константином Кубышкиным, эскиз монумента выбрал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Глава региона лично открывал памятник.
Жители Вологды, недовольные памятником Сталину, еще до начала установки запустили петицию, требуя пересмотреть это решение.
В апреле 2025 года областная прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительным контракт на установку памятника. В иске указывалось, что сумма контракта, заключенного между музеем «Вологодская ссылка» и предпринимательницей Екатериной Ложеницыной, была завышена, а закупку необоснованно провели у единственного поставщика.
Сообщалось, что прокуратура просит, чтобы памятник демонтировали и вернули Ложеницыной, а также взыскали с нее в пользу музея 10,5 миллиона рублей, потраченные на изготовление монумента.
Источники издания в правительстве Вологодской области подчеркивали, что претензии прокуратуры касаются именно закупки, но не самого памятника.
Предпринимательница Екатерина Ложеницына заявила «Осторожно, новости», что планирует подать апелляцию на решение суда, а пока, по ее словам, «памятник не снесут».
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в июне во время судебного разбирательства написал в своем телеграм-канале, что сам памятник «вне обсуждения». «Будет стоять. Спешу успокоить фантазеров», — добавил он. 9 июля после того, как стало известно о решении суда полностью удовлетворить иск прокуратуры, Филимонов заявил: «Остается лишь повторить ранее изложенное. Привет фантазерам».
После памятника у музея «Вологодская ссылка» в Вологодской области появились еще два монумента Сталину. В мае 2025 года был установлен памятник в поселке Кадуй возле краеведческого музея, а в июле бюст Сталина появился у здания школы в городе Никольск.