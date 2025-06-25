Прокуратура через суд потребовала демонтировать памятник Сталину в Вологде. Его открывал губернатор
Прокуратура через суд потребовала демонтировать памятник Иосифу Сталину в Вологде. Об этом пишет издание «7×7».
Надзорное ведомство обратилось с иском еще в начале апреля, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас, когда 24 июня прошло первое заседание суда.
Формально прокуратура требует признать недействительным контракт между домом-музеем Сталина «Вологодская ссылка», перед которым стоит памятник, и предпринимательницей, выполнявшей работы по установке. С чем связано такое требование ведомства, неясно.
Памятник Сталину в Вологде открыли в декабре 2024 года по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Против установки памятника были собраны около трех тысяч подписей, однако власти заявили, что не обязаны ее согласовывать.
В мае 2025 года в Москве открыли горельеф со Сталиным на станции метро «Таганская». Руководство метрополитена назвало это подарком к 90-летию метро.
Всего в России установлено свыше 100 памятников Сталину, в основном — на частной территории.