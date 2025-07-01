В городе Никольск Вологодской области у здания школы установили бюст руководителя СССР Иосифа Сталина, сообщила пресс-служба администрации Никольского округа.

Скульптуру установили рядом с памятником основателя СССР Владимира Ленина. В администрации подчеркнули, что это было сделано по инициативе местных жителей.

Это уже третий памятник Сталину в Вологодской области, открытый за последний год. В декабре 2024 года был открыт памятник в Вологде на территории дома-музея Сталина, в мае 2025 года — в поселке Кадуй возле краеведческого музея.

Памятник в Вологде лично открывал губернатор Георгий Филимонов, он же был одним из инициаторов установки. Местные жители собрали против появления памятника три тысячи подписей, однако власти не стали принимать это во внимание. Сейчас прокуратура через суд требует демонтировать памятник.

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