Верховный лидер Ирана Али Хаменеи появился на публике впервые с начала войны с Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 5 июля посетил в Тегеране религиозное мероприятие по случаю Ашуры, самого важного дня в шиитском мусульманском календаре. Видеокадры с Хаменеи показало иранское телевидение, сообщило агентство Reuters.

Али Хаменеи впервые появился на публике с 13 июня, когда Израиль начал войну против Ирана. Во время 12-дневной войны, в ходе которой были убиты высокопоставленные иранские командиры и ученые-ядерщики, Хаменеи находился в «безопасном месте». Али Хаменеи находился в своем бункере, писала газета Bild, ссылаясь на экспертов.

По соображениям безопасности Хаменеи во время войны публиковал заранее записанные видеообращения и избегал публичных выступлений.

Израиль с 13 июня наносил удары по Ирану, атакуя ядерные объекты, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. Иран в ответ запускал ракеты и дроны по территории Израиля. США вступили в конфликт 22 июня и нанесли удар по трем иранским ядерным объектам. Спустя два дня Иран, заранее предупредив об этом, атаковал американскую военную базу в Катаре. Израиль и Иран согласились прекратить огонь 24 июня. Али Хаменеи заявил в видеообращеним, выпущенном 26 июня, что Иран победил Израиль и США. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что спас верховного лидера Ирана от «позорной смерти».

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