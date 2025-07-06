Съезд КПРФ объявил доклад Хрущева о культе личности Сталина ошибочным

Партия КПРФ во время съезда, прошедшего в Московской области, приняла резолюцию, в которой объявила ошибочным доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина, сообщает РИА Новости.

В принятой резолюции говорится, что КПРФ считает необходимым «оценить ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», представленный на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года.

Агентство «Интерфакс» 5 июля опубликовало выдержки из проекта резолюции КПРФ. В нем говорилось, что текст доклада Хрущева «содержит подтасованные факты и лживые обвинения в адрес И.В. Сталина, искажает правду о его государственной и партийной деятельности».

Кроме того, в проекте резолюции говорилось, что партия собирается призвать президента РФ Владимира Путина «вернуть городу Волгограду и Волгоградской области их героические наименования Сталинград и Сталинградская область».

Заместитель председателя ЦК Дмитрий Новиков говорил, что партия подготовила резолюцию, чтобы восстановить «полноту исторической справедливости в отношении выдающейся фигуры отечественной мировой истории — Иосифа Виссарионовича Сталина».

XIX съезд КПРФ прошел 5 июля в Рождествено в Московской области.

В последние годы в России регулярно устанавливают памятники Иосифу Сталину. В частности, они появились возле регионального отделения КПРФ в Новосибирске и у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде. Именем Сталина также называют улицы в российских городах.

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