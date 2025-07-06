Федор Смолов заявил, что его шантажировали после драки в «Кофемании». Он подал заявление в полицию

Российский футболист Федор Смолов опубликовал 6 июля в инстаграме видеообращение, в котором прокомментировал инцидент, произошедший в «Кофемании» в Москве 28 мая. В тот день, как стало известно накануне, Смолов ударил по лицу двух посетителей кофейни.

В начале видеозаписи футболист извинился перед всеми, кто стал свидетелем его «непозволительного поведения». «Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и на нецензурную брань», — заявил Смолов. Он отметил, что «до последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем».

Футболист заявил, что с самого начала хотел «примириться непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всем остальном», но сделать это не получилось. «Потому что начали появляться какие-то люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео и они не имеют отношения к этой ситуации. Они начали со своей стороны мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы РФ», — заявил Смолов.

Футболист рассказал, что решил написать заявление в полицию из-за шантажа и вымогательства. По его словам, он подал заявление в МВД 5 июля. «Надо никогда не поддаваться на шантаж и всегда действовать в рамках закона», — заявил Смолов в подписи к видео.

Всем привет. Это Федор Смолов. И настало время высказать свой комментарий по поводу произошедшего. В первую очередь, я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и на нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем, что, собственно, запечатлено на этом видео, которое выложили в сеть. С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим непосредственно и компенсировать ему возможный причиненный мною вред здоровью и моральный ущерб. Но, к сожалению, этого не предоставилось возможным, потому что начали появляться какие-то люди, которых я никогда в жизни не видел, которых я не знаю, которых нет на этом видео и они не имеют отношения к этой ситуации. Они начали со своей стороны мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы Российской Федерации. Я подчеркиваю со своей стороны: с самого первого дня хотел, готов был примириться непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всем остальном. В связи с этим мной было принято решение написать заявление в полицию. Большое всем спасибо за слова поддержки. И в особенности хочу поблагодарить свою жену Карину за то, что с первого дня была со мной рядом и эмоционально поддерживала, но порицала и не поощряла мой поступок. Я хочу сказать, что это полностью моя ответственность. И это никоим образом не должно проецироваться и распространяться на Карину. Большое всем спасибо.

Российские телеграм-каналы, близкие к силовым структурам, опубликовали 5 июля видео драки, которую Федор Смолов устроил в «Кофемании» на Большой Никитской в Москве. На записи камеры видеонаблюдения видно, как Смолов подошел к двум посетителям, сидящим за столом, что-то сказал, а затем ударил одного из них. Когда второй посетитель вступился, Смолов также ударил и его. По данным Baza, у Смолова пытались вымогать деньги, угрожая опубликовать видео драки. Сперва от него требовали миллион рублей, затем — три, а после — 20 миллионов рублей.

Посетитель «Кофемании» Андрей Попелуха, на которого напал Смоловов, заявил 5 июля, что у него нет претензий к футболисту. «Произошло недопонимание. У меня претензий нет. [Смолов] извинился как мужчина», — сказал Попелуха. Он отметил, что ничего не знает о вымогательстве денег у футболиста под угрозой публикации видео с дракой.

В МВД после публикации видео драки заявили, что проводят проверку по поводу нападения Федора Смолова на посетителей «Кофемании». Телеграм-каналы утверждали, что в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за случившегося.

подробнее о конфликте

В соцсетях появилось видео драки, которую устроил футболист Федор Смолов. Место действия — «Кофемания» в Москве, где в 2018 году дрались Кокорин и Мамаев Телеграм-каналы утверждают, что у спортсмена вымогали деньги, угрожая опубликовать эти кадры

подробнее о конфликте

В соцсетях появилось видео драки, которую устроил футболист Федор Смолов. Место действия — «Кофемания» в Москве, где в 2018 году дрались Кокорин и Мамаев Телеграм-каналы утверждают, что у спортсмена вымогали деньги, угрожая опубликовать эти кадры