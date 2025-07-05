В социальных сетях 4 июля появилось видео драки, которую устроил футболист Федор Смолов в «Кофемании» на Большой Никитской в Москве.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, Смолов подходит к двум сидящим за столом посетителям, что-то говорит им, затем поочередно наносит им удары по лицу и отходит. Судя по таймстемпу на записи, видео снято утром 28 мая 2025 года.

По данным Baza, Смолов в ночь на 28 мая отмечал победу «Краснодара» в чемпионате России, а затем с друзьями отправился в «Кофеманию». По словам источников телеграм-канала, сидящие в ресторане мужчины громко разговаривали и обсуждали футболиста. Смолов, услышав оскорбления в свой адрес, устроил драку. По данным источников, пострадавшие написали заявление в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела.

Федор Смолов выступал за «Краснодар», московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», московский «Локомотив» и испанскую «Сельту». Он провел 45 матчей за сборную России, забив 16 голов. «Краснодар» вместе со Смоловым в мае 2025 года впервые в своей истории стал чемпионом России.

РИА Новости пишет, что на полной версии видеозаписи показано, что после того, как Смолов отошел от столика, он извинился перед посетителями и покинул «Кофеманию».

У футболиста, утверждают телеграм-каналы, пытались вымогать деньги, угрожая опубликовать видео из «Кофемании». Сначала у Смолова требовали миллион рублей, потом сумма выросла до трех миллионов, а затем у футболиста потребовали 20 миллионов. «На этом этапе Федор понял, что любые переговоры бессмысленны», — пишет Baza.

По версии телеграм-канала, Смолов собирается обратиться в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.

Обновление: Посетитель «Кофемании» Андрей Попелуха, на которого напал Федор Смоловов, заявил РЕН ТВ, что у него нет претензий к футболисту. По словам Попелухи, которые приводит РБК, конфликт начался после того, как футболист предложил оплатить им счет. «Произошло недопонимание. У меня претензий нет. [Смолов] извинился как мужчина. Все мы выросли на улице 90-х, где все это принимали. Мне были важнее морально-этические нормы», — заявил Попелуха.

В МВД заявили, что продолжают проверку по поводу нападения футболиста Федора Смолова на посетителей «Кофемании», сообщает агентство «Москва». В МВД заявили, что в полицию вовремя не предоставили документы из медицинских учреждений, связанные с инцидентом, что и стало причиной отказа в возбуждении дела. В случае поступления документов, сообщили в МВД, решение может быть изменено. Смолов, добавили представители МВД, на момент выяснения обстоятельств произошедшего выехал за пределы России, опросить его не получилось. Кроме того, проводится проверка по поводу публикаций в телеграм-каналах о том, что у футболиста вымогали деньги.

«Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве помимо прочего известна тем, что в октябре 2018 году в ней устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. В драке пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Кокорина и Мамаева признали виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью. В мае 2019 года они получили реальные сроки: Кокорину суд назначил 1 год и шесть месяцев лишения свободы, Мамаеву — 1 год и пять месяцев. В сентябре того же года футболисты вышли на свободу по УДО. После освобождения оба футболиста продолжили спортивную карьеру.

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Фото на обложке: Mike Kireev / NurPhoto / Getty Images