«Произошло недопонимание». Участник драки с Федором Смоловым в Москве заявил, что у него нет претензий к футболисту

Посетитель «Кофемании» Андрей Попелуха, на которого напал Федор Смоловов, заявил РЕН ТВ, что у него нет претензий к футболисту. По словам Попелухи, которые приводит РБК, конфликт начался после того, как футболист предложил оплатить им счет.

«Произошло недопонимание. У меня претензий нет. [Смолов] извинился как мужчина. Все мы выросли на улице 90-х, где все это принимали. Мне были важнее морально-этические нормы», — заявил Попелуха.

Извинения от Смолова, добавил он, были переданы через адвоката футболиста.

О вымогательстве денег у футболиста под угрозой публикации видео с дракой, Попелуха, по его словам, ничего не знает.

На видео с камер наблюдения, опубликованном в соцсетях 4 июля, показано, как Смолов в «Кофемании» подходит к столику, за которым сидят двое мужчин. После перепалки футболист поочередно бьет посетителей по лицу и отходит от столика.

Сообщалось, что пострадавшие подали заявление в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела. В МВД пояснили, что еще не закончили проверку в связи с дракой в «Кофемании». Отказ в возбуждении дела они обосновали тем, что в полицию вовремя не были предоставлены медицинские документы. Если документы поступят, заявили в МВД, решение об отказе в возбуждении дела может быть пересмотрено.

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