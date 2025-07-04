Проверка количества запасов вооружений, после которой Пентагон принял решение приостановить поставки Украине, на самом деле не выявила их критической нехватки в США. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, оценка показала, что некоторые запасы высокоточных боеприпасах были на сниженном уровне, однако не достигли критических минимумов. Объединенный штаб Пентагона, заявляют источники, пришел к выводу, что продолжение постоянной помощи Украине не приведет к истощению запасов ниже минимального порога, требуемого для обеспечения боевой готовности в самих США.

NBC News пишет, что решение о приостановке помощи было односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета, поддержанным его заместителем Элбриджем Колби, который давно выступает за уменьшение вовлечения США в российско-украинскую войну и переброску ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

Издание Politico ранее писало, что решение Пентагона прекратить поставки «ошеломило даже тех, кто обычно информирован о таких вопросах», в том числе чиновников Госдепартамента и конгрессменов. По информации Politico, решение принял Колби, а не Хегсет.

На официальном уровне власти США заявляют, что сохраняет приверженность поставкам вооружений Украине. Президент Владимир Зеленский говорил, что сейчас Киев ведет консультации с Вашингтоном по вопросам поставок вооружений в рабочем порядке.

Источники CBC News сообщали, что прекращение поставок затронуло не только Украину, но и другие страны, получающие оружие от США.