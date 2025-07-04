МВД объявило в розыск журналистку «Медиазоны» Аллу Константинову
В базе федерального розыска МВД появилась карточка журналистки «Медиазоны» Аллы Константиновой.
В рамках какого уголовного дела разыскивают Константинову, в карточке не уточняется. «Медиазона» напоминает, что в конце апреля против журналистки возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований к «иностранным агентам» (часть 2 статьи 330.1 УК).
Константинову об этом не уведомили, обращает внимание издание, ей удалось добиться подтверждения только спустя месяц после того, как она сама позвонила следователю.
Аллу Константинову внесли в реестр «иностранных агентов» в апреле 2022 года. В марте 2025 года Европейский суд по правам человека, пишет «Медиазона», признал это нарушением права на свободу слова и частной жизни, присудив Константиновой и еще более 30 участникам реестра компенсации. Россия решения ЕСПЧ не выполняет.
С апреля 2022 года суд в Петрозаводске трижды назначал журналистки штрафы по административной статье для участников реестра «иностранных агентов» — из-за неподанных отчетов и поста без плашки о статусе.