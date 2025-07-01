Трамп отменил санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп 30 июня подписал указ об отмене с 1 июля санкций против Сирии, введенных в 2004 году. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Указ среди прочего разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. При этом в документе говорится, что ограничения против бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, а также лиц, связанных с , остаются в силе.

Трамп также поручил госсекретарю США Марко Рубио пересмотреть статус Сирии как государства — спонсора терроризма, решение о признании « » террористической организацией, а временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа — особо опасным международным террористом.

Телеканал CBS отмечает, что отмену некоторых из санкций должен одобрить конгресс.

Западные страны ввели санкции против Сирии, когда президентом страны был Башар Асад. В декабре 2024 года он был свергнут и бежал в Россию. К власти в стране пришли бывшие повстанцы-исламисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Они пообещали, что Сирия будет демократическим государством.

Дональд Трамп, как сообщалось, встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, который добивался отмены санкций против своей страны, во время визита президента США на Ближний Восток в середине мая.

В конце мая Европейский союз снял с Сирии экономические санкции. Тогда же США также сняли часть ограничений.

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