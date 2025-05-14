Трамп встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа

Дональд Трамп в Саудовской Аравии встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, пишет The Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Встреча, как ранее отмечал Белый дом, скорее всего будет короткой и закрытой для прессы — просто «чтобы поздороваться». После встречи Трамп завершит свое пребывание в Саудовской Аравии и отправится в Катар.

Associated Press отмечает, что это первая встреча лидеров США и Сирии за последние 25 лет. По словам Трампа, он решил встретиться с аш-Шараа после того, как его убедили это сделать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Накануне Трамп объявил, что планирует снять санкции с Сирии, «чтобы дать им шанс».

В декабре 2024 года в Сирии пал режим Асадов, а к власти пришла оппозиция, возглавляемая группировкой . Временным президентом Сирии стал лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа, известный ранее как Абу Мухаммад аль-Джулани. О том, что Трамп планировал коротко встретиться с аш-Шараа во время своего визита на Ближний Восток и снять санкции с Сирии, ранее сообщал Axios.

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