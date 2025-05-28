Евросоюз снял санкции с Сирии

Евросоюз объявил об отмене всех экономических санкций с Сирии, говорится в сообщении Совета ЕС. Европейские власти также исключили из черных списков 24 сирийских структуры, включая Центробанк.

«Совет принял правовые акты, отменяющие все экономические ограничительные меры в отношении Сирии, за исключением тех, которые увязаны с вопросами безопасности. Принятие [правовых актов] формализует политическое решение, объявленное 20 мая, и направлено на поддержку сирийского народа в воссоединении и восстановлении новой, инклюзивной, плюралистической и мирной Сирии», — говорится в заявлении Совета ЕС.

При этом власти Евросоюза продлили санкции в отношении лиц и организаций, связанных с режимом бывшего президента Сирии Башара Асада, до 1 июня 2026 года.

Ранее, 23 мая, большую часть санкций против Сирии также отменили США.

Западные страны ввели санкции против Сирии, когда президентом страны был Башар Асад. В декабре 2024 года он был свергнут и бежал в Россию. К власти в стране пришли бывшие повстанцы-исламисты из группировки . Они пообещали, что Сирия будет демократическим государством.