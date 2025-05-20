Евросоюз снимет санкции с Сирии

Евросоюз принял решение снять санкции с Сирии, сообщила в соцсети икс глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.

«На протяжении ЕС всегда поддерживал сирийцев — и будет продолжать это делать», — заявила Каллас.

Каллас не уточнила, будут ли сняты все санкции сразу или это произойдет поэтапно. Накануне агентство Deutsche Welle со ссылкой на дипломатические источники писало, что в Брюсселе говорят об «обратимом и постепенном подходе» к снятию санкций против Дамаска и оставляют возможность отменить послабления.

Президент США Дональд Трамп 13 мая заявил, что также намерен снять санкции с Сирии.

Санкции против Сирии со стороны западных стран вводились, когда президентом страны был Башар Асад. В декабре 2024 года он был свергнут и бежал в Россию. К власти пришли бывшие повстанцы-исламисты из группировки . Они пообещали, что Сирия будет демократическим государством.