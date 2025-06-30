Учительницу из Подмосковья, которая рассказала школьникам о преступлениях армии РФ в Украине, заочно приговорили к семи годам

Серпуховский городской суд Подмосковья заочно приговорил к семи годам лишения свободы учительницу русского языка и литературы Наталью Таранушенко по делу о «фейках» об армии (пункты «а» и «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение вынесли еще 23 июня, но известно о нем стало только сегодня. Суд также запретил Таранушенко работать педагогом в течение трех лет.

О деле против Таранушенко стало известно летом 2024 года. Поводом для преследования послужил классный час «Урок добра», который Таранушенко провела еще в 2022 году. На этом уроке учительница рассказала школьникам про преступления российской армии в Буче, показала несколько роликов из украинских СМИ и назвала вторжение РФ в Украину нарушением международного права.

Жалобы на учительницу написали родители школьников: участник войны в Украине Артем Александров и предприниматель Дмитрий Наавгуст, отправляющий помощь на фронт. Вскоре Таранушенко уехала из России, МВД РФ объявило ее в розыск.

В июле 2024-го учительницу задержали в аэропорту Еревана по запросу России, но вскоре отпустили.

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