The Washington Post: спецслужбы США перехватили разговор иранских чиновников, обсуждавших, что ущерб от американских ударов меньше, чем ожидалось

Американская разведка перехватила телефонный разговор между двумя высокопоставленными иранскими чиновниками, в ходе которого обсуждалось, что ущерб от ударов США оказался меньше, чем ожидали в Тегеране, сообщили The Washington Post четыре источника. По словам собеседников издания, с содержанием этого перехваченного разговора ознакомили членов администрации президента США Дональда Трампа.

В Белом доме, отвечая на запрос The Washington Post, не стали отрицать существование перехваченного сообщения, но с оценкой иранских чиновников (и методами работы журналистов) не согласились.

«Позор, что The Washington Post помогает людям совершать преступления, публикуя утечки информации вне контекста», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «Идея, что безымянные иранские чиновники могут знать что там происходит под сотнями футов обломков, абсурдна», — добавила она, подчеркнув, что иранская программа создания ядерного оружия уничтожена.

В Управлении директора национальной разведки, отвечая на запрос издания, заявили, что «один телефонный разговор между безымянными иранцами — это не то же самое, что оценка разведки», которая, по его словам, опирается на совокупность данных из разных источников.

США атаковали иранские ядерные объекты в ночь на 22 июня. Точных данных о причиненном бомбардировкой ущербе пока не появлялось.

Президент США Дональд Трамп после бомбардировок заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена. CNN и The New York Times написали со ссылкой на источники в разведке, что американские удары, по предварительным данным, лишь отбросили иранские разработки на несколько месяцев, Трамп публично раскритиковал эти издания, обвинив в распространении фейковых новостей. В Европе, по данным FT, считают, что Иран заранее вывез запасы урана из объекта в Фордо, разбомбленного американцами.

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