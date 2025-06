Трамп раскритиковал CNN и NYT за публикацию предварительных выводов разведки, согласно которым ядерная программа Ирана не уничтожена

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал СМИ, опубликовавшие выводы военной разведки США о том, что иранские ядерные объекты не уничтожены американским ударом.

«Фейковые новости CNN вместе с неудачниками из The New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! Общественность ругает и CNN, и The Times!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Речь идет о предварительных выводах разведки, что американские удары лишь отбросили прогресс Ирана в создании ядерного оружия на несколько месяцев. Накануне о них рассказали CNN и The New York Times. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что эта «так называемая» оценка «была засекречена, но все равно ее передал CNN анонимный неудачник» из разведывательного сообщества.

По данным The New York Times, эта утечка поставила под сомнение неоднократные заявления Трампа, что удары США «уничтожили» ядерную программу Ирана. Трамп начал использовать слово «уничтожили» еще до того, как получил первый доклад разведки, и с тех пор пристально следил за тем, какие члены его администрации используют ту же формулировку, пишет NYT. Газета отмечает, что выводы разведки, хотя и предварительные, оказались особенно «разрушительными», поскольку исходили из самого Пентагона — ведомства, наносившего удары.

Удар по трем объектам иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и Фордо США нанесли в ночь на 22 июня. После этого Трамп несколько раз заявлял, что ядерная программа Ирана уничтожена. «Объекты, по которым мы нанесли удары в Иране, были полностью уничтожены — и все об этом знают. Только фейковые СМИ могут утверждать обратное, чтобы принизить нас насколько возможно», — писал, в частности, Трамп в соцсетях. О том, что «ядерные амбиции Ирана полностью уничтожены», говорил также министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции после удара.

В предварительных выводах американской разведки, как писал NYT, говорится, что удары США уничтожили лишь незначительную часть ядерного материала Ирана, а большую часть запасов обогащенного урана Тегерану удалось переместить и спрятать. Кроме того, объекты, по которым ударили США, не были повреждены так сильно, как на то надеялись в администрации Трампа.