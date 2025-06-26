FT: в Европе считают, что Иран заранее вывез запасы урана из объекта в Фордо, разбомбленного американцами
Запасы высокообогащенного урана в Иране в значительной степени остались нетронутыми после ударов США по его основным ядерным объектам, считают европейские разведки. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Как полагают европейские разведки, запасы в 408 килограммов урана не находились на объекте в Фордо, а были распределены по другим местам.
США, в свою очередь, пока не предоставили союзникам в ЕС окончательных разведданных об оставшемся ядерном потенциале Ирана после ударов. Евросоюз пока приостановил контакты с Тегераном в ожидании новых шагов Вашингтона, сообщили источники FT.
США атаковали иранские ядерные объекты в ночь на 22 июня. Ударам подверглись заводы по обогащению в Фордо и Натанзе, а также хранилище в Исфахане.
Президент США Дональд Трамп после бомбадировок заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена. Когда CNN и The New York Times со ссылкой на источники в разведке написали, что американские удары лишь отбросили иранские разработки на несколько месяцев, Трамп подверг эти издания резкой публичной критике и обвинил в распространении фейковых новостей.