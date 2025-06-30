Органы опеки Петербурга требуют от кандидатов в приемные родители справку об отсутствии «смены пола»

Органы опеки Санкт-Петербурга по поручению городского комитета по социальной политике требуют у людей, желающих стать усыновителями или опекунами, справку об отсутствии . Об этом на прошлой неделе рассказали «Важные истории» со ссылкой на кандидатов в приемные родители и сотрудников органов опеки. Сегодня комитет по соцполитике подтвердил «Фонтанке», что такое требование действительно есть.

Собеседники «Важных историй» рассказали, что подтверждение отсутствия трансперехода в Петербурге требуют как минимум с лета 2024 года — хотя федеральный перечень документов для оформления опеки или усыновления этого не предусматривает. Чаще всего просят принести справку о рождении из ЗАГСа, где будет написано, что кандидат в приемные родители не совершал транспереход. В некоторых отделах достаточно указать это в автобиографии.

«Сотрудница опеки мне сказала: „Нам самим стыдно спрашивать справку о том, что вы не меняли пол. Мы спрашиваем ее даже у престарелых людей, которые оформляют опеку над недееспособными детьми“. Такое было у них объяснение, что им потом по шапке дадут, если пакет документов без этой справки возьмут», — сказала собеседница «Важных историй», которая оформляла опекунство в Колпино летом 2024 года.

В органах опеки «Важным историям» заявили, что требуют справку об отсутствии трансперехода по «рекомендации» комитета по социальной политике. В самом комитете это фактически подтвердили, заявив «Фонтанке», что такая практика началась после принятия закона о запрете «смены пола» и после консультаций с комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Именно там весной 2024 года посоветовали запрашивать справки из ЗАГСов.

Юристы, опрошенные «Важными историями», заявили, что чиновники не имеют права требовать бумаги, которых нет в официальном перечне документов для оформления опеки или усыновления. Комитет соцполитики Петербурга заявил, что федеральные власти еще «прорабатывают вопрос» о том, как кандидаты в приемные родители должны доказывать, что не совершали транспереход.

Президент России Владимир Путин подписал закон о о запрете «смены пола» летом 2023 года. Он запрещает менять гендерный маркер в паспорте (графа «Пол»), проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, а людям, изменившим гендерный маркер, запретили усыновлять детей. Кроме того, закон позволяет аннулировать браки, если в паре один из партнеров сменил гендерный маркер.

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