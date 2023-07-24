Путин подписал закон о запрете «смены пола» в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете «смены пола» в России.
Закон запрещает менять гендерный маркер в паспорте (графа «Пол»), проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, а людям, изменившим гендерный маркер, запретили усыновлять детей. Кроме того, закон позволяет аннулировать браки, если в паре один из партнеров сменил гендерный маркер.
Авторы инициативы о запрете «смены пола» объясняли, что поправки необходимы, чтобы «сохранить для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии». Госдума приняла закон 14 июля, Совет Федерации одобрил поправки 19 июля.