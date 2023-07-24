Путин подписал закон о запрете «смены пола» в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете в России.

Закон запрещает менять гендерный маркер в паспорте (графа «Пол»), проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, а людям, изменившим гендерный маркер, запретили усыновлять детей. Кроме того, закон позволяет аннулировать браки, если в паре один из партнеров сменил гендерный маркер.

Авторы инициативы о запрете «смены пола» объясняли, что поправки необходимы, чтобы «сохранить для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии». Госдума приняла закон 14 июля, Совет Федерации одобрил поправки 19 июля.

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