Сенат США одобрил рассмотрение «большого прекрасного» законопроекта Трампа о налоговых льготах

Сенаторы США в ходе процедурного голосования поддержали продвигаемый Дональдом Трампом «большой прекрасный» законопроект (The Big Beautiful Bill) о налоговых льготах, сообщает NBC News.

В поддержку начала рассмотрения законопроекта проголосовал 51 сенатор, против — 49. К демократам, которые голосовали против, присоединились двое республиканцев — Том Тиллис из Северной Каролины и Рэнд Пол из Кентукки.

Теперь в сенате начнется этап дебатов и внесения поправок в законопроект, в рамках которого сенаторы могут предлагать неограниченное количество изменений. Республиканцы стремятся принять 940-страничный законопроект до установленного ими самими срока 4 июля. При этом лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер потребовал, чтобы весь законопроект был зачитан вслух с трибуны — это началось вечером 28 июня и значительно удлинит процесс рассмотрения, отмечает NBC.

В сенате у республиканцев формальное большинство — 53 на 47, но до сих пор неясно, хватит ли им голосов, чтобы окончательно принять законопроект на финальном голосовании, пишет NBC.

Инициатива, которую Трамп называет «большим прекрасным законопроектом», продлевает налоговые льготы, введенные им же еще в 2017 году во время первого президентского срока, и предполагает увеличение расходов на оборону и охрану границ США, а также предусматривает сокращение финансирования социальных программ — таких как Medicaid и SNAP. В мае палата представителей приняла законопроект с перевесом в один голос.

Бюджетное управление конгресса заявляло, что законопроект добавит 3,8 триллиона долларов к долгу федерального правительства в размере 36,2 триллиона долларов. В начале июня бизнесмен Илон Маск раскритиковал инициативу, назвав ее «огромным и возмутительным» законопроектом, «напичканным лоббистскими ненужными расходами». По мнению Маска, законопроект увеличивает дефицит бюджета вместо того, чтобы его уменьшать. После этого Трамп заявил, что «очень разочарован в Илоне».