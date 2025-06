Глава МАГАТЭ заявил, что Иран может вернуться к производству обогащенного урана в течение нескольких месяцев

Иран сохранил возможности восстановить производство обогащенного урана и может вернуться к этому «за несколько месяцев», заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS.

В ответ на вопрос журналистки, как МАГАТЭ оценивает последствия ударов по иранским ядерным объектам и способность Тегерана восстановить производство обогащенного урана, Гросси сказал: «Возможности у них есть».

«Они могут — скажем, за несколько месяцев — снова запустить несколько каскадов центрифуг и начать производить обогащенный уран, или даже раньше. Но как я уже говорил, нельзя утверждать, что все уничтожено и ничего не осталось», — добавил глава МАГАТЭ.

По словам Гросси, МАГАТЭ «логика подсказывает», что повреждения на ядерных объектах хоть и серьезные, но не фатальные. Кроме того, у Ирана, отметил Гросси, «по-прежнему есть промышленный и технологический потенциал», и «если они захотят, они смогут снова все запустить».

После ударов по иранским ядерным объектам, нанесенных вначале Израилем, а затем американскими бомбардировщиками, Дональд Трамп заявлял, что они «полностью уничтожены». CNN и The New York Times со ссылкой на источники в разведке писали, что американские удары лишь отбросили иранские разработки на несколько месяцев назад, после чего Трамп подверг их резкой критике. По словам главы ЦРУ, ядерной программе Ирана был нанесен «серьезный ущерб». Источники Financial Times утверждают, что запасы высокообогащенного урана в Иране в значительной степени остались нетронутыми после ударов США.

США и Израиль разбомбили в Иране заводы по обогащению урана. А где сам уран, который успела обогатить Исламская Республика? И остались ли у страны ресурсы для создания ядерной бомбы?

