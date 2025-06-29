Зеленский подписал указ о выходе Украины из конвенции о запрете противопехотных мин

Обновлено. Позже указ президента был опубликован. Он вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2025 года и вступает в силу со дня опубликования.

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил народный депутат от партии «Голос» Роман Костенко.

«Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда у врага нет никаких ограничений», — написал Костенко.

По его словам, ему «только что сообщили» о подписании Зеленским указа. Костенко добавил, что теперь рассмотрение вопроса о выходе из Конвенции ожидается в Верховной раде.

Конвенцию о запрете противопехотных мин, или Оттавский договор, в 1997 году подписали 164 страны. Государства-участники обязались никогда не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся у них запасы. К договору не присоединились Россия, США, Китай, Индия и Пакистан.

Весной 2025 года министры обороны Латвии, Литвы, Эстонии и Польши рекомендовали властям своих стран выйти из конвенции, объясняя это тем, что военные угрозы странам НАТО, граничащим с Россией и Беларусью, «значительно возросли». В апреле за решение о выходе из конвенции проголосовал сейм Латвии, в мае — сейм Литвы, в июне — парламент Финляндии и сейм Польши.