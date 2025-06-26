Польша выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин

Сейм Польши поддержал закон о денонсации Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«За» проголосовали 413 депутатов, против высказались 15, еще трое воздержались.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш перед голосованием заявил, что необходимость принятия законопроекта имеет решающее значение для безопасности в регионе.

Польша подписала конвенцию в декабре 1997 года, но ратифицировала ее только в 2012 году.

Конвенцию о запрете противопехотных мин, или Оттавский договор, в 1997 году подписали 164 страны. Государства-участники обязались никогда не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся у них запасы. К договору не присоединились Россия, США, Китай, Индия и Пакистан.

Весной 2025 года министры обороны Латвии, Литвы, Эстонии и Польши рекомендовали властям своих стран выйти из конвенции, объясняя это тем, что военные угрозы странам НАТО, граничащим с Россией и Беларусью, «значительно возросли».

В апреле за решение о выходе из конвенции проголосовал сейм Латвии, в мае — сейм Литвы, в июне — парламент Финляндии.

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