Суд в Ереване арестовал архиепископа Микаэла Аджапахяна. Его обвиняют в призывах к свержению власти
Ереванский суд арестовал на два месяца главу Ширакской епархии архиепископа Микаеля Аджапахяна, сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката священника Ары Зограбяна.
Адвокат подчеркнул, что защита считает решение суда беспочвенным и незаконным, и обвинил судью в предвзятости. «Состава преступления нет, его абсолютно нет», — сказал Зограбян. Решение суда, добавил он, будет обжаловано.
27 июня спецназ пришел задерживать архиепископа Аджапахяна, находившегося в Первопрестольном Святом Эчмиадзине — духовном и административном центре Армянской апостольской церкви (ААЦ), расположенном недалеко от Еревана. Священнослужители попытались помешать полицейским войти на территорию, произошли столкновения. В итоге, Аджапахян сам вышел к полицейским и позволил себя задержать.
Cледственный комитет Армении утром 25 июня объявил, что участники и сторонники оппозиционного движения «Священная борьба», возглавляемого архиепископом ААЦ Багратом Галстаняном, планировали теракты и захват власти в стране. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили масштабный план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в стране. В домах сторонников «Священной борьбы» проходили обыски. Был задержан и арестован архиепископ Галстанян.