В Армении спецназ пришел в резиденцию главы Армянской церкви. Между силовиками и священнослужителями произошла потасовка

Спецназ Службы национальной безопасности (СНБ) Армении и полицейские утром 27 июня пришли на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина — духовного и административного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) и резиденции католикоса (духовного лидера) церкви. Об этом сообщило издание News.am.

Сотрудники СНБ также провели обыски в резиденции главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна в городе Гюмри.

В Эчмиадзине проходило собрание священнослужителей, там же находился архиепископ Аджапахян. Накануне в прокуратуре Армении сообщили, что против Аджапахяна возбуждено уголовно дело о публичных призывах к захвату власти (часть 2 статьи 422 УК Армении).

Вскоре к силовикам и собравшимся на территории храма в Эчмиадзин вышел Аджапахян и заявил, что не собирается скрываться. «Я не хочу создавать впечатление, что прячусь за своих братьев, и я ни за кого не прячусь. Они (СНБ) пришли за мной, я пойду. Я еще громче скажу, что происходящее незаконно. Я не представляю угрозы для этой страны, главная угроза — во власти. Я не представлял угрозы для этой страны, не представлял и не буду, но те люди, которые исполняют волю этого безумца, угрожают мне расправой, и я иду с ними», — приводит его слова News.am.

«Sputnik Армения» сообщает, что между силовиками и священнослужителями произошла стычка.

Во дворе Первопрестольного Эчмиадзина перед журналистами выступил католикос всех армян Гарегин II.

«Владыка [архиепископ Аджапахян] сейчас поедет вместе с нашим адвокатом, мы вернемся в резиденцию, где проходило собрание священников. Там обсудим наши действия и примем решение. Мы приложим все усилия ради торжества справедливости», — заявил католикос.

Как отмечает «Sputnik Армения», верующие и группа священников закрыли ворота и не позволяют архиепископу и главе ААЦ выйти из резиденции к силовикам.

Следственный комитет Армении утром 25 июня объявил, что участники и сторонники оппозиционного движения «Священная борьба», возглавляемого архиепископом ААЦ Багратом Галстаняном, планировали теракты и захват власти в стране. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили масштабный план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в стране. В домах сторонников «Священной борьбы» проходили обыски. Архиепископа Галстаняна задержали, а затем арестовали на два месяца.

Обыски и задержания по делу о предполагаемом захвате власти проходят на фоне обострения конфликта между Пашиняном и Армянской апостольской церковью. В частности, премьер говорил, что армянские церкви напоминают «чуланы, заваленные рухлядью», а Гарегин II якобы нарушил принятый им обет безбрачия и у него есть ребенок. В ААЦ говорили, что «антицерковная политика правительства носит явный политический характер, и ее цель — подорвать авторитет церкви как внутри страны, так и на международной арене».

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