Литва уведомила ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Власти Литвы направили в Организацию Объединенных Наций уведомление о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин, сообщил вечером 27 июня глава литовского МИД Кестутис Будрис.

«Не питайте иллюзий, — написал он в соцсети X. — Путинская Россия представляет собой самую серьезную долгосрочную угрозу существованию Европы. Она ведет войну для достижения политических целей, подрывает стабильность с помощью диверсий и готовится к длительной конфронтации. Перед лицом таких угроз Литва примет все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого дюйма территории».

Литва, уточняет Reuters, официально перестанет быть членом конвенции о запрете противопехотных мин через шесть месяцев после того, как уведомила об этом ООН.

Конвенцию о запрете противопехотных мин, или Оттавский договор, в 1997 году подписали 164 страны. Государства-участники обязались никогда не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся у них запасы. К договору не присоединились Россия, США, Китай, Индия и Пакистан.

Весной 2025 года министры обороны Латвии, Литвы, Эстонии и Польши рекомендовали властям своих стран выйти из конвенции, объясняя это тем, что военные угрозы странам НАТО, граничащим с Россией и Беларусью, «значительно возросли». Ранее парламенты стран Балтии, а также Польши и Финляндии одобрили выход из конвенции.

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