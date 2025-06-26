The Washington Post: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он остается президентом

На саммите Североатлантического альянса, прошедшего 25 июня в Гааге, Дональд Трамп «поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он остается президентом США». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников, осведомленных о ходе дискуссий на основной сессии мероприятия.

В итоговой декларации саммита страны НАТО приняли на себя обязательство увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году — «перед лицом долгосрочной угрозы, которую для евроатлантической безопасности представляет Россия».

Как отмечают собеседники издания, многие европейские лидеры, «узнав, что лесть является весьма эффективным путем к сердцу Трампа», на закрытой сессии саммита хвалили усилия президента США по увеличению оборонных расходов НАТО, а также одобряли американские удары по Ирану. В итоге Трамп остался доволен саммитом и «наслаждался моментом», пишет WP.

Помимо прочего, на саммите НАТО Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что не обсуждал прекращение огня, а «просто хотел узнать, как дела» у Зеленского. Украинский лидер в свою очередь рассказал, что стороны обсудили закупку американских систем ПВО, возможное совместное производство дронов, а также ситуацию на фронте.

Как отмечал Bloomberg со ссылкой на источник, перед разговором с Зеленским на закрытой встрече лидеров стран НАТО Трамп сказал, что ситуация в Украине «вышла из-под контроля» и с этим «нужно что-то делать». Как отметил источник, это было воспринято собравшимися как «позитивный знак» заинтересованности Трампа в прекращении войны.

В итоговой декларации саммита НАТО война в Украине не упоминалась.

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