Страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП «перед лицом угрозы, которую представляет Россия»

Страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Соответствующий пункт содержится в итоговой декларации саммита альянса, который проходит в Гааге.

Достичь уровня трат в 5% члены альянса договорились к 2035 году. В декларации подчеркивается, что эти обязательства союзники взяли на себя «перед лицом долгосрочной угрозы, которую для евроатлантической безопасности представляет Россия», а также перед постоянной угрозой терроризма.

Также в декларации подчеркивается «непреклонная приверженность коллективной обороне», закрепленная в пятой статье договора о НАТО. «Нападение на одного из нас является нападением на всех», — говорится в документе.

На увеличении расходов на оборону настаивал президент США Дональд Трамп. Он неоднократно намекал на выход Вашингтона из альянса, если европейские страны не будут тратить больше. В Европе соглашались на увеличение трат, однако долгое время называли показатель 5% слишком высоким.

До сих пор страны НАТО должны были тратить на оборону 2%. До последнего времени восемь стран альянса, самой крупной из которых являлась Италия, не достигли этого показателя.

По итогам 2024 года наибольшую долю ВВП на оборону потратила Польша — 4,12%. На втором месте оказалась Эстония с 3,43% и лишь на третьем США с 3,38%.