Россия и Украина провели 26 июня очередной этап обмена военнопленными, сообщают информагентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской переговорной группе

«Только что в рамках Стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», — сказал собеседник журналистам.

Сколько человек участвовали в обмене, источник не уточнил.

Минобороны РФ подтвердило состоявшийся обмен. По данным ведомства, освобожденные военные сейчас находятся в Беларуси, а вскоре будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации.

Обновлено. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о состоявшемся 26 июня обмене пленными. По его словам, в Украину вернулись военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

На переговорах, которые состоялись в Стамбуле 2 июня, делегации России и Украины договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу тела погибших на войне солдат. Обмены пленными стартовали 9 июня. Число освобожденных военных на каждом из этапов не раскрывалось.

Обмен телами погибших проходил в несколько этапов с 11 по 16 июня. Всего в рамках репатриационных мероприятий Украина получила 6057 тел погибших (по версии РФ, 6060 тел), Россия — 78 тел. В Киеве утверждают, что среди переданных Москвой тел были останки российских солдат.

Как сообщали российские госагентства, в середине июня стороны также начали процесс бессрочных санитарных обменов, в рамках которых стороны передают друг другу раненых без каких-либо предварительных условий и согласований. Детали этих обменов не раскрывались.