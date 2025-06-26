Пермский краевой суд назначил фотографу , обвиняемому по делу о госизмене (статья 275 УК), 16 лет колонии строгого режима. О приговоре сообщили в группе поддержки Скворцова, добавив: «Одна надежда на обмен».

Скворцова арестовали в конце ноября 2023 года. Фотограф рассказывал правозащитникам проекта «Первый отдел», что ему вменили передачу американскому журналисту книги историка Дмитрия Юркова «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов». Книга в тот момент свободно продавалась в России.

Скворцов также сообщал, что купил фотографии рассекреченных архивных документов в качестве дополнительных материалов к книге и тоже отправил их американскому журналисту.

Сторона обвинения просила суд назначить фотографу наказание в виде 18 лет лишения свободы. Скворцов вину не признал.