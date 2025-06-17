Пермского фотографа Григория Скворцова потребовали посадить на 18 лет по делу о госизмене — из-за книги о советских бункерах
Обвинение в ходе прений сторон в Пермском краевом суде запросило 18 лет лишения свободы для фотографа Григория Скворцова по делу о госизмене (статья 275 УК), сообщила группа поддержки заключенного.
Суд вынесет решение и огласит приговор 26 июня. Скворцов, как сообщается, вину не признал.
Скворцова арестовали в конце ноября 2023 года. Фотограф рассказывал правозащитникам проекта «Первый отдел», что ему вменили передачу американскому журналисту книги историка Дмитрия Юркова «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов». Скворцов также сообщал, что купил фотографии рассекреченных архивных документов в качестве дополнительных материалов к книге и тоже отправил их американскому журналисту.
«Первый отдел» предполагал, что фотограф мог привлечь внимание российских правоохранительных органов из-за своей публичной антивоенной позиции. В 2022 году Скворцов дал интервью немецкому изданию Sonic Seducer, в котором выступил против войны в Украине.
Историк Дмитрий Юрков написал книгу «Советские „Секретные бункеры“» после нескольких лет исследования рассекреченных советских документов в архивах. Средства на публикацию собирали с помощью краудфандинга, книга вышла в 2021 году. Некоторым покупателям книги, участвовавшим в сборе на публикацию, на электронную почту выслали сборник из более чем двух тысяч рассекреченных документов.
На момент задержания Григория Скворцова, как сообщали правозащитники, книга Юркова свободно продавалась в России, в том числе на крупных маркетплейсах. Рецензии на книгу выходили в лояльных российским властям «Российской газете» и «Комсомольской правде».
Накануне полномасштабной российско-украинской войны Роскомнадзор требовал заблокировать ютьюб-лекцию Юркова о бункерах — из-за того, что там якобы была разглашена гостайна.