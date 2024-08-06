Пермского фотографа Григория Скворцова обвинили в госизмене из-за книги о советских бункерах. Она продается на «Авито» и Ozon

Фотографа из Перми Григория Скворцова обвинили в государственной измене из-за общедоступной книги о советских бункерах. Об этом он рассказал в письме правозащитникам проекта «Первый отдел».

Скворцов специализируется на архитектурной съемке и сотрудничает с агентством AD HOC, которое работает с крупнейшими застройщиками Перми, федеральными СМИ и частными заказчиками. Фотограф также увлекается руфингом и основал музыкальную группу Jagath, известную по выступлениям в на заброшенных стройках и в заводских цехах. В 2019 году Скворцов стал лауреатом конкурса индустриальной фотографии, организованного Ростехом.

Фотографа арестовали по делу о госизмене (статья 275 УК) в конце ноября 2023 года. По информации «Первого отдела», ФСБ задержала Скворцова в Петербурге перед вылетом в Пермь. Сейчас он находится в московском следственном изоляторе «Лефортово». Ранее ни семья, ни друзья фотографа не знали, что стало поводом для уголовного дела.

По словам заключенного, ему вменяют передачу американскому журналисту книги историка Дмитрия Юркова «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов». Книга была опубликована в 2021 году и свободно продается в России, в том числе на маркетплейсах «Авито» и Ozon, а рецензии на нее выходили в лояльных российским властям «Российской газете» и «Комсомольской правде», отмечает «Первый отдел».

«Меня тут винят что я „мог осознавать“ секретность объектов, описанных в книге Д. Юркова „Сов. сек. бункеры“ (с грифом „рассекречено“ на обложке). Я видал у кого-то такую, так что вы с ней поаккуратнее. Предупредите там народ, особо не стоит возить такое за кордон — а то тут места много», — сообщил Скворцов.

«Первый отдел» предполагает, что фотограф мог привлечь внимание российских правоохранительных органов из-за своей публичной антивоенной позиции.

Историк Дмитрий Юрков написал книгу «Советские „Секретные бункеры“» после нескольких лет исследования рассекреченных советских документов в архивах. Средства на публикацию собирали с помощью краудфандинга. Некоторым покупателям книги, участвовавшим в сборе, на электронную почту выслали сборник из более чем двух тысяч рассекреченных документов.

Накануне полномасштабного российского вторжения в Украину Роскомнадзор требовал заблокировать ютьюб-лекцию Юркова о бункерах — из-за того, что там якобы была разглашена гостайна.

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