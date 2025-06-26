Глава ЦРУ заявил о «серьезном ущербе» для ядерной программы Ирана в результате ударов США и Израиля

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал официальное заявление с оценкой последствий ударов по объектам, связанным с ядерной инфраструктурой Ирана.

«ЦРУ может подтвердить, что совокупность достоверных разведданных указывает на то, что ядерной программе Ирана был нанесен серьезный ущерб в результате недавних целенаправленных ударов», — говорится в заявлении.

Новые разведданные «из исторически достоверного и надежного источника», сообщил глава ЦРУ, свидетельствуют, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и их восстановление займет несколько лет.

Рэтклифф добавил, что ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию из надежных источников, и пообещал, что при возможности новые данные будут представлены обществености.

CNN и The New York Times 24 июня сообщили, что американская разведка предварительно пришла к выводу, что удары США по трем иранским ядерным объектам отбросили прогресс Ирана в создании ядерного оружия только на несколько месяцев. Публикация вызвала резкое недовольство президента США Дональда Трампа, который, в частности, обвинил СМИ в распространении фейковых новостей.

В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранские ядерные объекты были «серьезно повреждены» в результате атак Израиля и США.

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