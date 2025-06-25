МИД Ирана: иранские ядерные объекты получили «серьезные повреждения»

Иранские ядерные объекты были «серьезно повреждены» в результате атак Израиля и США. Об этом в интервью «Аль-Джазире» заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

«Да, наши ядерные объекты серьезно повреждены. Это так, потому что [они] неоднократно подвергались атакам», — заявил Багаи.

Других подробностей он не привел.

В свою очередь корреспондент Axios Барак Равид опубликовал документ с выводами Израильской комиссии по атомной энергии, который Белый дом разослал журналистам. В нем, в частности, утверждается, что американский удар по ядерному объекту в Фордо «разрушил его критически важную инфраструктуру и вывел из строя установку по обогащению урана».

«Мы считаем, что американские удары по ядерным объектам Ирана в сочетании с израильскими ударами по другим элементам военной ядерной программы Ирана на многие годы отбросили способность страны разрабатывать ядерное оружие», — утверждает комиссия.

По информации The New York Times, американская разведка пришла к выводу, что удары США по трем иранским ядерным объектам отбросили прогресс Ирана в создании ядерного оружия только на несколько месяцев. В частности, удары уничтожили лишь незначительную часть ядерного материала Ирана. Властям страны удалось переместить и спрятать большую часть своих запасов обогащенного урана. Кроме того, объекты, по которым ударили США, не были повреждены так сильно, как на то надеялись в администрации Трампа. Разведка также считает, что удары США повредили систему электроснабжения ядерного объекта внутри горы в Фордо, в целом комплекс не был разрушен.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, опубликовавшие выводы военной разведки США. «Фейковые новости CNN вместе с неудачниками из The New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!» — заявил Трамп.

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