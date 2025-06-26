Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что большинство участников проведенного среди жителей страны консультативного референдума высказались против поддержки вступления Украины в ЕС.

«2 миллиона 168 тысяч наших соотечественников проголосовали за то, чтобы не брать на себя риски вступления Украины в ЕС. Это 95% всех действительных голосов», — написал Орбан в своем фейсбуке.

«Сегодня я заявлю от имени более чем двух миллионов венгров, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский союз», — добавил он.

Консультативный референдум, на который был вынесен вопрос о поддержке Венгрией вступления Украины в ЕС, проходил с начала апреля по 20 июня. Результаты референдума не являются обязательными к исполнению правительством Венгрии.

Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр после завершения референедума заявлял, что в голосовании приняли участие только 600 тысяч жителей страны. Тогда Мадяр в посте в фейсбуке указывал, что на референдуме можно было голосовать не только на избирательных участках, но и дистанционно, что, по его мнению, ставит под сомнение результаты.

Венгрия блокирует переговоры по вступлению Украины в ЕС. В частности, в мае по инициативе Венгрии были отменены двусторонние переговоры по национальным меньшинствам. Такое решение было принято после того, как Служба безопасности Украины заявила, что раскрыла действующую на территории страны агентурную сеть военной разведки Венгрии.

Для того, чтобы страна-кандидат (такой статус имеет Украина) была принята в Евросоюз, ее вступление должны поддержать все страны-члены ЕС.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения войск РФ. В июне 2022 года она получила статус страны-кандидата.