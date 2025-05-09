Венгрия объявила о высылке двух украинских дипломатов. Перед этим СБУ заявила, что разоблачила сеть венгерских шпионов в Закарпатской области

Венгрия выдворяет из страны двух сотрудников посольства Украины в Будапеште, обвиняемых в шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием. Об этом объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, соответствующая нота уже вручена украинскому послу. Имена высылаемых дипломатов он не уточнил.

Сийярто также обвинил Украину в «клеветнической кампании против венгров», которая, по его словам, была инициирована из-за отказа Будапешта поставлять оружие Киеву.

За несколько часов до заявления Сийярто, утром 9 мая Служба безопасности Украины объявила, что впервые в истории страны разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии.

В спецслужбе рассказали, что поймали двух агентов, работавших в Закарпатской области под контролем кадрового офицера венгерской разведки. В их обязанности, заявляют в СБУ, входили сбор данных о состоянии военной безопасности региона, поиск слабых мест в наземной и противовоздушной обороне, а также изучение настроений и реакций местного населения на случай возможного вторжения войск Венгрии.

Задержанные — бывшие украинские военные. Им предъявлено обвинение в государственной измене и грозит пожизненное заключение.

Обновлено. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил об ответной высылке из страны двух венгерских дипломатов. «Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов», — написал он в соцсети Х.