Пашинян заявил, что в Армении сорван план «криминального олигархического духовенства» по захвату власти в стране. Задержан архиепископ Галстанян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в стране и захвату власти. Об этом он написал в своих соцсетях.

К посту он прикрепил ссылку на пресс-релиз Следственного комитета Армении.

В нем СК обвиняет участников и руководителей движения «Священная борьба» в том, что они планировали теракты и действия, направленные на захват власти в Армении. Инициатором и руководителем движения ведомство называет архиепископа Баграта Галстаняна.

По версии следствия, Галстанян, «не достигнув за несколько месяцев цели, поставленной движением по захвату власти в Республике Армения способами, разрешенными Конституцией, с ноября 2024 года поставил перед собой цель достичь ее способом, не разрешенным Конституцией».

СК утверждает, что участники движения решили сформировать от 200 до 250 ударных групп численностью до 25 человек, имеющих военную подготовку. Для достижения своей цели они планировали совершать теракты, поджоги, инсценировать десятки автокатастроф на крупных и оживленных улицах и проспектах и так далее.

News.am пишет, что силовики проводят обыски в домах сторонников движения «Священная борьба», в том числе у архиепископа Баграта Галстаняна.

«Терроризмом, оказывается, занимались», — прокомментировал происходящее сам Галстанян. ТАСС пишет, что Галстанян задержан.

17 июня сотрудники правоохранительных органов Армении пришли с обысками в дом главы промышленно-строительной группы «Ташир», миллиардеру Самвелу Карапетяну. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Родственники миллиардера и местные СМИ связали следственные действия с тем, что Карапетян выступил с поддержкой Армянской апостольской церкви (ААЦ) и критикой в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Летом 2024 года в Армении проходили протесты с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Поводом для этого стало решение о делимитации границ с Азербайджаном, в соответствии с которым Ереван вернул под контроль Баку четыре села. Одним из лидеров протеста был архиепископ ААЦ Баграт Галстанян.