Глава СПЧ призвал высылать из России семьи мигрантов, дети которых не ходят в школу

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал высылать из России семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Его высказывания опубликовала пресс-служба СПЧ.

Фадеев заявил, что в России, как и во многих странах Средней Азии, за нарушение права ребенка на образование родителей могут лишить прав. Но иностранцы приезжают в Россию и, как утверждает глава СПЧ, «не считают нужным отдавать ребенка в школу». По его словам, в России таким образом «нарушаются права сотен тысяч детей».

«Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно, и права их детей на образование обеспечивает страна исхода. Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами», — заявил глава СПЧ.

По его словам, «скопления неприкаянных детей и подростков» на улицах угрожают стать «серьезным криминогенным фактором».

В СПЧ также привели данные МВД, согласно которым в России находится более 785 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан. При этом число иностранных детей, обучающихся в школах, составляет 192,2 тысячи (24,5% общего числа).

Ранее с похожим предложением выступала депутат «Новых людей» Сардана Авксентьева, отмечает РБК.

В России в 2024 году после теракта в «Крокус Сити Холле» приняли множество мер, направленных против мигрантов. Среди прочего российские власти запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующие тестирования начались с апреля 2025-го.

При этом в мае власти РФ отказались принять 81% заявлений, поданных на участие в тесте по русскому языку для детей мигрантов. Чаще всего им отказывали из-за неполного пакета документов, недостоверных сведений в поданных документах или отсутствия свободных мест в школах.

Как теперь мигранты живут в России

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Как теперь мигранты живут в России

«Менты говорят, что страна меня приютила, сделала человеком и теперь я должен пойти на фронт» В России максимально ужесточили миграционную политику. Мы узнали у трудовых мигрантов из Центральной Азии как теперь выглядит их жизнь