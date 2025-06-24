Песков заявил, что Россия оказала помощь Ирану «своей четкой позицией»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на критику в адрес России, что она недостаточно сделала для поддержки Ирана.

«Сейчас очень много желающих подлить масла в огонь, для того, чтобы подпортить партнерские отношения между Москвой и Тегераном», — сказал Песков в ходе брифинга (здесь и далее цитаты по «Вы слушали Маяк»).

«Россия действительно оказала поддержку Ирану своей четкой позицией, которая была занята», — заявил пресс-секретарь президента РФ, добавив, что «четкая позиция» России получила высокую оценку в ходе встречи Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи 23 июня в Кремле.

«Мы намерены и дальше развивать наши отношения с Ираном», — заверил Песков.

13 июня Израиль начал наносить удары по целям в Иране, атакуя, в частности, объекты ядерной программы, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков. Иран стал ответно запускать ракеты по территории Израиля, а 22 июня удары по иранским ядерным объектам нанесли США. 23 июня президент США Дональд Трамп объявил, что ему удалось договориться о прекращении огня между Ираном и Израилем.

24 июня Иран и Израиль сообщили, что согласны прекратить огонь. Уже после того, как анонсированное Трампом прекращение огня вступило в силу, Израиль сообщил о запуске иранских ракет по своей территории, в Иране удар по Израилю отрицают.