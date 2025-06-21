Axios: Трамп и Эрдоган пытались организовать встречу представителей Вашингтона и Тегерана в Стамбуле, но связаться с верховным лидером Ирана не удалось

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган пытались организовать встречу высокопоставленных представителей США и Ирана в Стамбуле, но эти усилия провалились из-за того, что не удалось договориться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил Axios со ссылкой на трех американских чиновников и собеседника, знакомого с ходом переговоров.

По словам источников, в понедельник, 16 июня Эрдоган позвонил Трампу и предложил на следующий день провести в Стамбуле встречу между чиновниками США и Ирана для обсуждения дипломатического решения конфликта. Трамп согласился и сказал, что готов отправить вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа или даже лично отправиться в Стамбул для встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Затем Эрдоган и глава МИД Турции Хакан Фидан передали это предложение Пезешкиану и министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи.

Собеседники Axios утверждают, что Пезешкиан и Арагчи пытались связаться с Али Хаменеи, чтобы получить его одобрение. Но Верховный лидер Ирана из-за опасности покушения скрывается, поэтому связаться с ним не удалось.

Через несколько часов иранская сторона сообщила Турции, что не смогла добиться согласия Хаменеи. После этого Турция сообщила США, что встреча отменяется, утверждают источники издания.

По информации The New York Times, верховный лидер Ирана сейчас общается с командирами через доверенного помощника и даже не ведет электронную переписку, чтобы затруднить поиск своего местонахождения. Он, как утверждают собеседники газеты, укрывается в бункере. Кроме того, Хаменеи уже определил трех преемников, который могут занять пост верховного лидера Ирана в случае его гибели.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ранее заявлял, что не исключает проведения операции по убийству Хаменеи. Агентство Reuters 15 июня сообщило, что у Израиля была возможность убить верховного лидера Ирана, но на этот план наложил вето Дональд Трамп.

В Белом доме заявляли, что Трамп примет решение о том, будут ли Соединенные Штаты наносить удары по Ирану, в течение двух недель.

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