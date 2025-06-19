Reuters: Иран и США проводили прямые переговоры после начала ударов Израиля

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи несколько раз разговаривали по телефону после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану. Они пытались найти «дипломатический выход из кризиса», сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации собеседников агентства, Арагчи сказал Уиткоффу, что Тегеран не вернется к переговорам по «ядерной сделке», если Израиль не прекратит атаки.

Глава МИД Ирана также сообщил спецпосланнику, что Тегеран может пойти на некоторые уступки в «ядерном вопросе», если Вашингтон окажет давление на Израиль, утверждает один из источников.

По данным источников Reuters, переговоры Арагчи и Уиткоффа включали краткое обсуждение предложения США, переданного Ирану в конце мая — речь идет о создании регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана. До сих пор это предложение Тегеран отвергал, отмечает агентство.

The Wall Street Journal ранее писала, что Трамп одобрил план удара США по Ирану, но не отдал окончательного приказа. По информации изданий, президент США сообщил старшим помощникам, что он одобряет планы атаки, но пока воздерживается от нее, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. Возможной целью американской атаки WSJ называет завод по обогащению урана в Фордо.

«The Wall Street Journal понятия не имеет, что я думаю по поводу Ирана!» — прокомментировал Трамп публикацию WSJ.

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