WSJ: Трамп одобрил план удара США по Ирану, но пока не отдал окончательного приказа

Дональд Трамп одобрил план удара США по Ирану, но не отдал окончательного приказа, сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников WSJ, Трамп сообщил старшим помощникам, что он одобряет планы атаки, но пока воздерживается от нее, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. Возможной целью американской атаки WSJ называет завод по обогащению урана в Фордо.

Высокопоставленные американские чиновники готовятся к возможности нанесения удара по Ирану «в ближайшие дни», пишет Bloomberg. По словам некоторых из них, это может произойти в выходные — но они отмечают, что все еще может измениться. Один источник Bloomberg говорит, что главы нескольких федеральных агентств также начали готовиться к удару по Ирану.

По словам источника Axios, Трамп задается вопросом, смогут ли американские противобункерные бомбы уничтожить завод в Фордо, и спросил об этом своих военных советников. Те ответили, что уверены в этом, но неясно, убедило ли это Трампа. Это одна из причин, по которой он все еще сомневается, стоит ли наносить удар, пишет Axios. Президент хочет убедиться, что атака действительно необходима, не втянет США в затяжную войну и достигнет цели уничтожения ядерной программы Ирана, говорят источники издания.

С начала нового противостояния Ирана и Израиля США в него не вступали, а Трамп рассчитывал на продолжение переговоров с Тегераном, в ходе которых Белый дом требовал отказаться от обогащения урана и ядерной программы. 18 июня Трамп, отвечая на вопросы журналистов, планирует ли он нанести удар по иранским ядерным объектам, сказал: «Я могу это сделать, могу и не сделать. Никто не знает, что я собираюсь сделать». Позже он добавил, что не хотел бы вмешиваться в войну, но Иран был «в нескольких неделях» от создания ядерного оружия, которого у него быть не должно.

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