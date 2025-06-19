Какие разведданные убедили Израиль и США в том, что пора бомбить Иран The Economist узнал содержание израильского досье о прогрессе иранской ядерной программы

Последствия израильского авиаудара по нефтебазе в Тегеране, 15 июня 2025 года Majid Asgaripour / WANA / Reuters / Scanpix / LETA

Правительство Израиля приняло решение об атаке на Иран на основании информации о том, что исламская республика опасно приблизилась к «точке невозврата» в деле получения ядерного оружия. Этими разведданными Израиль предварительно поделился со своими союзниками, прежде всего с США. Изданию The Economist удалось узнать, что было в этом досье — но только со слов «авторитетного источника», без прямого доступа к документам. Вот что рассказывают журналисты.

Часть информации, содержащейся в досье, уже была обнародована ранее в докладах МАГАТЭ и независимых исследователей иранской ядерной программы. Она сводится к тому, что после закрытия проекта «Амад» (официальной иранской военной ядерной программы) в 2003 году работы по созданию ядерного оружия продолжались втайне — и достигли значительного прогресса. Помимо ученых-ядерщиков, об этих работах был подробно осведомлен Мохаммад Багери, который был заместителем начальника генштаба иранских вооруженных сил по разведке, а с 2016 года — начальником генштаба.

Израильская разведка добавила к этому несколько новых фактов. Во-первых, ориентировочно в 2019 году в Иране появилась особая секретная группа ученых во главе с бывшим директором проекта «Амад» Мохсеном Фахризаде. В ее задачи входила подготовка всего необходимого для скорейшего производства ядерной бомбы на случай, если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи примет соответствующее политическое решение.

Фахризаде был убит в 2020 году — мало кто сомневается, что это было дело рук израильских спецслужб. Его группа продолжила работу, а с конца 2024-го — особенно интенсивно. Тогда Израиль разгромил иранскую прокси-группировку «Хизбалла» в Ливане, а в Сирии пал проиранский режим Башара Асада — поэтому Иран практически лишился своего «защитного контура» против Израиля, и получение ядерного оружия стало его последней надеждой отвратить атаку.

Еще один ключевой факт из израильского досье: разведка узнала о намечавшейся встрече между иранскими учеными-ядерщиками и командованием воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (дата встречи не уточняется). Предположительно, на ней генералы, в чьем ведении находилась иранская ракетная программа, должны были получить информацию о том, что ядерный компонент для бомбы вот-вот будет готов — и следовательно настал черед подключить к проекту ракетных инженеров, чтобы установить компонент на баллистическую ракету. Это само по себе очень сложная задача, которая может потребовать значительного времени.

Целью первой волны израильских ударов по Ирану в ночь на 13 июня стали в том числе люди, которые, предположительно, должны были участвовать в этой встрече: начальник генштаба Багери, командование воздушно-космических сил во главе с Амирали Хаджизаде и большая группа ученых-ядерщиков, в том числе Ферейдун Аббаси, Мохаммад Тегранчи и Абдолхамид Минучехр. Еще несколько ученых погибли в результате взрывов машин в Тегеране на следующий день.

Даже если все факты в израильском досье достоверны, они сами по себе еще не свидетельствуют о том, что Иран был в шаге от получения ядерного оружия, отмечает The Economist. Это вопрос интерпретации фактов — как и любые разведданные. Последнее слово в любом случае оставалось за верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи — и это решение даже не просто политическое, а религиозное. В 2003 году, после закрытия проекта «Амад», Хаменеи провозгласил фетву (богословско-правовое решение, имеющее силу закона) о недопустимости создания и применения оружия массового уничтожения.

Оценки израильской разведки расходятся с оценками американской разведки. Ее глава Тулси Габбард еще в марте на слушаниях в Конгрессе заявляла, что Иран не готов к созданию ядерной бомбы. Источники американских медиа (The Wall Street Journal, CNN и других) в разведке и теперь продолжают на этом настаивать.

Обе стороны этой дискуссии можно заподозрить в ошибке или сознательном искажении информации по политическим или идеологическим мотивам. С одной стороны, Израиль — и в особенности премьер Биньямин Нетаниягу — уже много лет называет Иран главной угрозой и добивается уничтожения его ядерной программы силовым путем. С другой стороны, Габбард — убежденная изоляционистка: она последовательно настаивает на том, чтобы США как можно меньше вмешивались в дела на других континентах, и поэтому может быть заинтересована в преуменьшении опасности иранской ядерной программы.

Нетаниягу, который лично знаком с Дональдом Трампом уже около 40 лет, сумел убедить американского президента в том, что оценки израильской разведки точнее, чем американской. 8 июня Трамп не позвал Габбард на встречу своей внешнеполитической команды в Кэмп-Дэвиде, на которой, по всей видимости, обсуждалось израильское досье и решался вопрос о том, давать ли Израилю «зеленый свет» для атаки на Иран. Уже после начала израильской атаки Трамп прямо сказал по поводу утверждений Габбард об иранской ядерной программе: «Мне все равно, что она сказала».

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