Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива». От нее на выборы президента выдвигались Ксения Собчак и Борис Надеждин

Верховный суд России ликвидировал политическую партию «Гражданская инициатива», сообщает РБК. По решению суда, ликвидации подлежат как сама партия, так и ее региональные отделения и другие структурные подразделения.

Представители «Гражданской инициативы» намерены обжаловать это решение.

С требованием о ликвидации партии в суд обратился Минюст РФ. В иске ведомства говорилось о несоблюдении требований статьи 37 закона «О политических партиях», по которому партия должна выдвигать кандидатов и добиваться их регистрации на различных выборах. Если партия семь лет подряд не участвует в выборах, она подлежит ликвидации.

В «Гражданской инициативе» иск Минюста назвали «политическим». «С момента создания в 2013 году наша партия активно выдвигает кандидатов на выборах всех уровней во многих регионах России. Наиболее яркие примеры — выдвижение кандидатов на выборах президента в 2018 и в 2024 годах», — заявили в «Гражданской инициативе», отметив, что «из-за принципиальной политической позиции партии» кандидаты от нее сталкиваются с отказами в регистрации. «Кандидатов партии не регистрируют, а потом ей предъявляют претензии за неучастие в выборах», — добавили в партии.

По мнению членов «Гражданской инициативы», семилетний срок, в течение которого партия может быть признана не участвующей в выборах, был выбран произвольно, но на самом деле он истекает лишь в 2027 году. «Ликвидация партии в середине текущего года лишает нас возможности участия в выборах в единый день голосования 2025 года и в последующих выборах», — говорилось в заявлении «Гражданской инициативы».

«Гражданская инициатива» была зарегистрирована в 2013 году. Председатель партии — первый министр экономики современной России Андрей Нечаев.

В 2018 году Ксения Собчак баллотировалась на пост президента России от «Гражданской инициативы», набрав на выборах 1,68% голосов. Другой кандидат от партии в президенты Борис Надеждин баллотировался в 2024 году. Его не допустили до регистрации на выборах.

Верховный суд РФ в 2020 году по требованию министерства юстиции на три месяца приостанавливал деятельность «Гражданской инициативы» из-за нарушений в уставе.