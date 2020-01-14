Верховный суд приостановил деятельность партии «Гражданская инициатива»

Верховный суд по требованию министерства юстиции приостановил деятельность партии «Гражданская инициатива» сроком на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алексея Обухова — пресс-секретаря председателя «Гражданской инициативы» Дмитрия Гудкова.

«На днях будет собран федеральный политсовет, на котором будет принято решение о дальнейших действиях», — заявил Обухов, отметив, что «после всех прошлых попыток Минюст так и отказывается сообщить, какие именно документы им надо предоставить».

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить деятельность «Гражданской инициативы» в ноябре. Причиной для обращения в суд стали два нарушения, которые, как объявил Минюст, партия не устранила в указанные сроки. Нарушения были выявлены в 2018 году в ходе плановой документарной проверки партии, заявило министерство юстиции.

Партия «Гражданская инициатива» была зарегистрирована в 2013 году. От этой партии в 2018 году Ксения Собчак баллотировалась на пост президента России, набрав на выборах 1,68% голосов.

С лета 2018 года председателем «Гражданской инициативы» является Дмитрий Гудков. Партию неоднократно пытались переименовать в «Партию перемен», но Минюст отказывал в смене названия.

Дмитрий Гудков летом 2019 года пытался зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Его, как и других независимых кандидатов, до выборов не допустили, что спровоцировало массовые акции протеста в Москве. Большинство таких акций были не согласованы и сопровождались массовыми задержаниями. После акций протеста также было возбуждено так называемое московское дело, фигурантам которого предъявили обвинения по уголовным статьям.