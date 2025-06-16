FT: Евросоюз планирует использовать торговое законодательство, чтобы запретить новые контракты на поставку газа из России и избежать вето со стороны Венгрии и Словакии

Еврокомиссия собирается предложить ввести запрет на импорт российского газа на основании торгового законодательства, пишет Financial Times. Соответствующее предложение, которое, как стало известно изданию, будет официально внесено во вторник, 17 июня.

Запрет на заключение новых контрактов на основании торгового законодательства, отмечает FT, позволит избежать вето со стороны Венгрии и Словакии, которое эти страны могли бы наложить, если бы речь шла о санкциях, требующих единогласной поддержки всех стран-членов Евросоюза.

Предложение, которое планируется представить 17 июня, предусматривает, что запрет на заключение новых контрактов на поставку российского газа вступит в силу немедленно. Краткосрочные контракты должны будут прекратить свое действие с 2026 года, а долгосрочные — не позднее 1 января 2028 года.

Для Венгрии и Словакии будет сделано исключение, заявили изданию трое чиновников, знакомых с планом, им будет разрешено постепенное прекращение контрактов на поставку российского газа до 2027 года.

Компании должны будут предоставлять таможенным органам подробную информацию о газовых контрактах, чтобы доказать, что топливо не поступает из Российской Федерации.

Для запрета импорта российского газа на основании торгового законодательства ЕС требуется согласие большинства стран-членов Евросоюза.

При этом, отметил дипломатический источник FT, cтраны-импортеры все еще обеспокоены юридическими рисками и возможностью того, что компании будут вынуждены платить компенсацию России за разрыв контрактов.

План отказа от российского газа, подчеркивает издание, все еще обсуждается и может быть изменен.

Европейская комиссия в начале мая представила проект «дорожной карты» по прекращению импорта в Евросоюз российских энергоносителей к 2027 году. Однако Бельгия и Франция, как писал Politico, отказались поддержать этот план, указав, что им нужно больше деталей об экономических и правовых последствиях этого шага. Против запрета на импорт российского газа выступает и Венгрия, министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пишет FT, заявил, что будет просить Еврокомиссию отозвать план по отказу от российского газа, сославшись на влияние на рынок энергоносителей конфликта Ирана и Израиля.

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