Франция и Бельгия отклонили план Еврокомиссии по отказу от российского газа к 2027 году

Франция и Бельгия отказались поддержать план Еврокомиссии по запрету поставок трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет Politico.

Обе страны настаивают, что им нужно больше деталей об экономических и правовых последствиях этого шага. Во Франции говорят, что предпочитают стратегию поиска альтернативных поставок. Бельгия хочет отчет с подробным описанием экономических последствий прежде, чем принимать решение.

По словам министра энергетики Франции Марка Ферраччи, Париж «защищает европейскую стратегию диверсификации», которая предлагает заменить российские поставки катарской продукцией. Он пояснил, что Франция «поддерживает стратегию снижения рисков российского ископаемого топлива», но «запрет на европейском уровне означает, что никто не может импортировать [российский] СПГ». Также Париж опасается российских исков, поскольку французская компания TotalEnergies связана контрактом до 2032 года с «Новатэком» и владеет 20-процентной долей в проекте «Ямал», который управляет заводом по производству СПГ в Сибири.

Франция и Бельгия, как пишет Politico, — два крупнейших покупателя российского СПГ в Евросоюзе. Вместе с этим следующие за ними Испания и Нидерланды, напротив, поддерживают план ЕС запретить краткосрочные закупки российского СПГ в этом году и долгосрочные контракты — к 2027 году. Позиция этих четырех стран будет иметь решающее значение для Еврокомиссии, которая ожидает поддержки своего предложения, пишет Politico.

Еврокомиссия в мае предложила европейским странам меры по запрету импорта российского газа как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа к концу 2027 года. Запрет коснется новых сделок и уже существующих спотовых контрактов.

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